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Кремль уперше визнав “секретних” дочок Путіна, на яких США наклали санкції

07/04/2022 18:18

Кремль уперше офіційно визнав Катерину Тихонову і Марію Воронцову, щодо яких США запровадили санкції, дочками президента Володимира Путіна.

Про це в четвер, 7 квітня, інформує “Радіо Свобода”.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив у розмові з журналістами, що Кремль обов’язково відповість на санкції проти дочок Путіна, і “зробить це так, як вважає за необхідне”.

Досі президент РФ не підтверджував, але й не спростовував, що ендокринолог Марія Воронцова і науковий менеджер Катерина Тихонова – його доньки.

Нагадаємо, 6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів щодо РФ у зв’язку з повномасштабною агресією проти України, зокрема щодо російських “Сбербанку” та “Альфа-банку”, а також низки високопосадовців та членів їхніх сімей, зокрема дочок Путіна.
В опублікованому Міністерством фінансів США списку санкцій імена осіб, яких називають дочками Путіна, спочатку були відсутні. Увечері 6 квітня було опубліковане доповнення до списку, що містить два прізвища – Воронцова (вона ж Фаасен і Путіна), що народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, і Тихонова (вона ж Шамалова і Путіна), що народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені.
Як зазначає агентство Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна є “символічним жестом”, оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.

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