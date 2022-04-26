Фото з телеграму Андрющенка

Російські окупанти в Маріуполі грабують музеї, а експонати вивозять в тимчасово окупований Донецьк для “оцінки”.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі.

“Прямо зараз окупанти розграбовують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. Повідомляють про намір все вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання “відправити найбільш цінні експонати на експозицію до росії”. Росія – країна офіційного грабування”, – написав Андрющенко.



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