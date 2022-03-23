У Маріуполі росіяни знищили будівлю Художнього музею, де зберігалися оригінали картин Айвазовського і Яблонської

Художній музей імені Архипа Куїнджі в Маріуполі, фото пресслужьи Маріупольської мерії

У Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в середу, 23 березня.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома.

Фонд музею налічував приблизно дві тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

“Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське”, – зазначили у міській раді.

Читайте також:

“Все ще живий організм, який чекає на порятунок”: азовці показали відео Маріуполя з дрона