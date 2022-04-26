Росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження

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Міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як стало відомо, міст через Дністровський лиман постраждав унаслідок ракетного удару росіян.

“По Одещині нанесено ракетний удар. Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються”, – йдеться в повідомленні Одеської міськради.

“Інформації щодо постраждалих не надходило. Водіям, які рухаються у напрямку на південь Одеської області, рекомендовано їхати через дорогу на Паланку”, – пише місцеве видання “Думська”.

За даними видання, міст атакували війська РФ ракетами; ще одна ворожа ракета впала в приватний сектор одного з населених пунктів.

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