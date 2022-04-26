Росіяни атакували “Азовсталь” надпотужними антибункерними бомбами, – радник мера

Фото: Sky News

Російські окупанти знову завдали бомбового удару по “Азовсталі”, застосувавши антибункерні бомби.

Про це вранці у вівторок, 26 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Чорний дим на Азовсталлю – безумовний наслідок нанесення бомбового удару. Враховуючи, що завод було законсервовано відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних антибункерних бомб. Варто памятати, що будь-яке металургійне виробництво є об’єктом підвищеної небезпеки і навіть при умови консервації може створювати наднебезпеку для всіх, хто зараз находиться всередині. При будь-якому кольорі диму”, – написав Андрюшенко.

Світлини задимленої Азовсталі раніше опублікував канал Sky News.

Крім того, зі слів радника мера, анонсований окупантами “зелений коридор” для “Азовсталі” виявився черговою пасткою.

“Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід. По факту це виглядає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Після робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з Азовсталі. На фото можна побачити саме результат “зеленого коридору”.

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