Окупанти знову не надали гуманітарний коридор з “Азовсталі” в Маріуполі, – Верещук

Офіційний Київ сподівається на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.
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Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяву Росії про наявність домовленостей щодо гуманітарних коридорів з “Азовсталі” у заблокованому Маріуполі.
Про це міністр повідомила у понеділок, 25 квітня.
“Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає”, – написала Верещук.
Зокрема Україна просить, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Офіційний Київ сподівається на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.
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