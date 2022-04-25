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Окупанти знову не надали гуманітарний коридор з “Азовсталі” в Маріуполі, – Верещук

25/04/2022 15:56

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяву Росії про наявність домовленостей щодо гуманітарних коридорів з “Азовсталі” у заблокованому Маріуполі.

Про це міністр повідомила у понеділок, 25 квітня.

“Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором. Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає”, – написала Верещук.

За її словами, українська влада звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб.

Зокрема Україна просить, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Офіційний Київ сподівається на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками.

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Україна

Окупанти знову не надали гуманітарний коридор з “Азовсталі” в Маріуполі, – Верещук

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала заяву Росії про наявність домовленостей щодо гуманітарних коридорів з “Азовсталі” у заблокованому Маріуполі. Про це міністр...

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