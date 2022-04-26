Путін відсадив Гуттеріша та відкинув домовленості щодо Маріуполя й гарантій безпеки Україні

Зустріч Путіна і Гуттеріша в Москві 26 квітня

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Москві заперечив потребу Маріуполя в “гуманітарних коридорах” та заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на відео зустрічі Путіна і Гутерріша.

Як можна побачити, президент РФ під час переговорів віч-на-віч посадив генсека ООН з іншого боку довжелезного столу, яким Путін демонструє ставлення до співрозмовника.

“Щодо Маріуполя. Там ситуація складна і, можливо трагічна, але вона проста насправді. Я розмовляв з президентом Ердоганом. Він каже, що там тривають бойові дії. Але там немає бойових дій, вони закінчені”, – заявив Путін, ігноруючи збройний опір українських військових на заводі “Азовсталь”, що триває.

Путін заявив, що чув від української сторони про те, що на “Азовсталі” є цивільні, і сказав, що українські військові мають їх “випустити”.

Це російська пропагандистська теза про “цивільних, яких утримують у заручниках українські нацбати”. Насправді військові ЗСУ й НГУ в бункерах “Азовсталі” захищають людей від обстрілів і бомбардувань, допомагають їм із харчуванням. При цьому росіяни не дають цим людям гарантії безпеки під час гуманітарної евакуації. Особливо з огляду на те, що частина цивільних є близькими наших військових.

Генсек ООН заявив Путіну, що не вирішується проблема “гуманітарних коридорів” із Маріуполя, на що Путін відповів, що нібито “гумкоридори працюють” (імовірно, маючи на увазі примусову депортацію українців на територію РФ).

Також на зустрічі з Гуттерішем Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.

“На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов’язувати з таким поняттям, як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями”, – цитує Путіна “Інтерфакс”.

За словами президента країни-агресора, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася із ситуацією навколо Бучі (де військовими РФ були вбиті сотні мирних жителів), до якої, як цинічно заявляє Путін, “російська армія не має жодного відношення”. Глава РФ поскаржився, що після Бучі позиція українських переговорників щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася.

“Вони (представники України) відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантій безпеки території Криму, Севастополя та “республік” Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам наданому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав”, – сказав Путін.

“Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені й не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та “республік” Донбасу, ми просто не можемо”, – заявив очільник країни-агресора.

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