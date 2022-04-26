Генсек ООН у Москві запропонував координаційну групу для затвердження “зелених коридорів”

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів, що на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві запропонував створити координаційну групу, через яку погоджувались би “зелені коридори” для цивільних осіб та гуманітарних вантажів.
Про це він заявив у вівторок, 26 квітня, передає “Європейська правда”.
“Терміново необхідні гуманітарні коридори, які були б справді безпечними та ефективними, які б поважали усі – щоб евакуювати цивільне населення і доставляти таку необхідну допомогу. З цією метою я запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань у форматі РФ-Україна-ООН, щоб розглянути можливість відкриття таких коридорів, з локальним припиненням бойових дій, і гарантувати, що вони справді ефективні”, – заявив він.
Гутерріш окремо згадав ситуацію в оточеному Маріуполі.
“ООН готова повною мірою мобілізувати свої людські і логістичні ресурси, щоб допомогти рятувати життя у Маріуполі. Я пропоную скоординовану роботу ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, України та РФ, щоб уможливити евакуацію цивільних, які хочуть виїхати – як з “Азовсталі”, так і інших частин міста, у тому напрямку, в якому вони захочуть, та доставити необхідну гуманітарну допомогу”, – зазначив він.
Генсек нагадав, що у Росії та ООН різні бачення того, що відбувається в Україні, і Генасамблея засудила вторгнення Росії.
Він зауважив також, що наслідки війни в Україні відбиваються на економічному становищі людей у багатьох країнах світу – внаслідок подорожчання продуктів харчування та енергії, які наклалися на економічні наслідки пандемії COVID-19.
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