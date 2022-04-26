Росіяни знову вдарили по Харкову: троє загиблих, є поранені

Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.
Про це у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Унаслідок останнього обстрілу – 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані”, – написав він.
Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.
Синєгубов також попросив попросив жителів бути обережними, за можливості – не покидати укриттів.
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