Росіяни знову вдарили по Харкову: троє загиблих, є поранені

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Російські окупанти обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок останнього обстрілу – 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані”, – написав він.

Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

Синєгубов також попросив попросив жителів бути обережними, за можливості – не покидати укриттів.

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