Генштаб оновив статистику втрат військ РФ

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 25 квітня.

Привертають увагу два збиті літаки противника та одразу 10 (!) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Окремо в ГШ зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30-та окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 21 900 (+100),

танків ‒ 884 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 2 258 (+20),

артилерійських систем – 411 (+3),

РСЗВ – 149 (+2),

засобів ППО – 69,

літаків – 181 (+2),

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1 566 (+9),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201 (+10),

спеціальної техніки – 28,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 24 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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