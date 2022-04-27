Росіяни хочуть вийти на кордони Херсонщини, можливі атаки в напрямку Кривого Рогу та Миколаєва, – МОУ

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Окупанти планують вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Про це у середу, 27 квітня, повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

“Очікується активізація бойових дій на Криворізькому та Миколаївському напрямках у районах Осокорівка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, а також Правдине та Таврійське відповідно, тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області”, – сказав він.

Мотузяник також уточнив, що в Піденнобузькому операційному районі РФ посилила угруповання військ 49-ї армії та повітряно-десантних військ, перекинувши з Курахівського напрямку БТГ 11-ї десантної штурмової бригади з міста Улан-Уде.

Спікер зазначив, що окупанти підрозділами 8-ї, 49-ї армій, а також 22-го армійського корпусу та берегових військ чорноморського флоту південного військового округу, утримують захоплені території, обстрілюють позиції ЗСУ та поповнюють боєкомплект.

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