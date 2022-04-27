Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Наєву

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанту Сергієві Наєву.
Про це глава держави заявив у зверненні за підсумками 63-ї доби протистояння українскього народу російському агресору увечері у середу, 27 квітня.
Президент повідомив, що щойно підписав укази про нагородження українських героїв.
Згідно із ним, державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України.
Тексту указу на сайті глави держави наразі немає.
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