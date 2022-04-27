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Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Наєву

27/04/2022 21:15

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанту Сергієві Наєву.

Про це глава держави заявив у зверненні за підсумками 63-ї доби протистояння українскього народу російському агресору увечері у середу, 27 квітня.

Президент повідомив, що щойно підписав укази про нагородження українських героїв.

Згідно із ним, державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України.

Тексту указу на сайті глави держави наразі немає.

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