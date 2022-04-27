Плюс 300 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Фото: пресслужба НГУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 27 квітня.

За добу підтверджено зокрема знищення 300 військових противника, один літак, 21 танк, 34 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 склали:

особового складу – ліквідовано близько 22 400 (+300)

танків ‒ 939 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 2 342 (+34),

артилерійських систем – 421 (+5),

РСЗВ – 149,

засобів ППО – 71 (+2),

літаків – 185 (+1),

гелікоптерів – 155 (+1),

автомобільної техніки – 1 666 (+23),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2),

спеціальної техніки – 31,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 26 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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