Тероборонівці Запоріжжя вдарили артилерією по ворожій техніці і показали результат. ВІДЕО

Українські захисники на Запорізькому напрямку вдарили з артилерії по військовій техніці російських окупантів.
Про це вранці в середу, 27 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Доброго ранку. Підрозділи Територіальної оборони ЗС України завдали втрат російським окупантам на Запорізькому напрямку. Результат роботи нашої артилерії”, – йдеться в повідомленні.
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