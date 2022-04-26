Під Мелітополем окупанти замінували підступи до заповідника Кам’яна могила

На Запоріжжі російські загарбники замінували підступи до державного історико-археологічного музею-заповідника Кам’яна могила, а на джерелах села Терпіння кадирівці облаштували табір.

Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної військової адміністрації.

“Один із головних мелітопольських колаборантів Юрій Радьков повідомив місцевим про те, що лісиста місцевість та дороги до Кам’яної могили заміновані. За нашою інформацією, це насправді так і окупанти намагаються не тільки обмежити пересування мирних жителів, а ще, ймовірно, бояться, що ті почнуть партизанити”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти риють окопи у розташованих поблизу заповідника селах, а на джерелах с. Терпіння кадирівці облаштовують свій табір.

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