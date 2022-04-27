Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів, – Резніков

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців бути стійкими, попередивши, що попереду в країни – “кілька надзвичайно важких тижнів”.

Про це він заявив у своєму зверненні у середу, 27 квітня.

Міністр нагадав, що країни-партнери надають Україні неоціненну підтримку для протистояння РФ, а “коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється”.

“Водночас я хочу, щоб у всіх нас були вірні очікування. Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність”, – просить глава оборонного відомства.

Резніков наголосив, що ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але “все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю”.

“На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!”, – попередив глава МО.

“Заради тих, хто боровся за вільну Україну у різні епохи. Заради захисників Маріуполя, Харкова, Ізюма, Рубіжного, Сум, Чернігова та героїв з інших міст, які виграли і продовжують вигравати для України час. Заради майбутніх поколінь. Ми звільнимо нашу землю. Ми повернемо наших людей. Україна переможе! Тепер у цьому впевнені не тільки ми”, – резюмував міністр.

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