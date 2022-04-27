Резніков переповів деталі зустрічі на авіабазі “Рамштайн”

Міністр оборони України Олексій Резніков переповів деталі зустрічі 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині представників оборонних відомств понад 40 країн.
Відповідний допис він розмістив на сторінці у ФБ у середу, 27 квітня.
Резніков зазначив, що на зустрічі були присутні представники не лише країн ЄС та НАТО – взяли участь також держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону.
“Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну. Ми розглянули три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики”, – написав Резніков.
Він також перерахував три блоки питань, про які йшлося на “Рамштайні”.
“Створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у рамках якої раз на місяць ми “звірятимемо годинник” з партнерами. Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.
Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон”.
“Відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії. Ще восени 2021 року під час призначення на посаду міністра оборони я акцентував, що вважаю одним з пріоритетів своєї робити інтеграцію України до НАТО де-факто. Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО.
Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм. (…)
Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося. (…)
Загалом «перехід», «transition» – це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази.
Хочу підкреслити, що мова йшла не тільки про поставки зброї та боєприпасів. Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах. Адже це основа довгострокового співробітництва, взаємодії і взаємосумісності не тільки збройних сил, але й оборонної індустрії.
Звісно, ми досі зацікавлені отримувати для швидкого посилення армії техніку та озброєння радянських зразків. І будемо це робити, поки існуватиме така можливість. Але якісні зрушення вже сталися”.
“Доказ цих зрушень – наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові”.
Міністр оборони резюмував:
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