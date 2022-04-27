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У російському Воронежі пролунали вибухи, в Курську спрацювала ППО

27/04/2022 11:49

У російському місті Воронеж, розташованому за 280 км від кордону з Україною, сталося два вибухи.

У Курську спрацювала система протиповітряної оборони.

Як передає “Новинарня“, про це вранці в середу, 27 квітня, інформують росЗМІ.

“Було два вибухи (росіяни називають їх “хлопки”, – “Н”) в мікрорайоні Шилове. Опергрупа цивільної оборони та надзвичайників, а також опергрупа від МНС перебувають на місці інциденту, зараз під’їде (співробітник, – “Н”) і від Слідчого комітету”, – сказав помічник оперативного чергового ЦО та НС у Радянському районі Воронежа.

Мешканці мікрорайону Шилове повідомляли в соціальних мережах, що близько 04:40 в небі начебто двічі спрацювала ППО і, ймовірно, в повітря двічі піднімалися літаки.

Мікрорайон Шилове розташований поблизу військового аеродрому Балтимор, що неподалік Воронежа.

Пізніше губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що вранці 27 квітня система ППО нібито виявила та знищила у небі над Воронежем “малогабаритний розвідувальний БПЛА”.

За його словами, життю мешканців нічого не загрожує.

Як відомо, Воронеж розташований за 280 км від кордону з Україною.

Крім того, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що їхня ППО також перехопила БПЛА в небі над Курською областю. За його словами, це був нібито “український” безпілотник.

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