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У Бєлгородській області РФ – пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО

27/04/2022 08:48

У Бєлгородській області Російської Федерації в районі села Стара Нєлідовка загорівся склад боєприпасів.

Про це вранці в середу, 27 квітня, інформує російський “Интерфакс” з посиланням на губернатора області В’ячеслава Гладкова.

У соцмережах поширюють фото й відео з мальовничими краєвидами нової пожежі в прикордонних з Україною регіонах РФ.

Гладкова зазначає, що “руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає”.

Згодом губернатор повідомив про ліквідацію відкритого горіння на складі боєприпасів.

Як відомо, Бєлгородська область РФ межує з Харківською областю України.

Нагадаємо, увечері 29 березня в передмісті Бєлгорода спалахнув склад боєприпасів. Внаслідок цього постраждали четверо російських військовослужбовців.
У Генштабі ЗСУ заявили, що причиною стало необережне поводження росіян.

1 квітня у місті Бєлгород, розташованому неподалік від кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор області Гладков заявив, що спалахнуло нібито внаслідок “авіаудару з двох вертольотів ЗСУ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті”. У соцмережах навіть опублікували відео “з гелікоптерами, які ведуть вогонь”.

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