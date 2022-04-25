У російському Брянську горить нафтобаза. ВІДЕО

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У місті Брянськ Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, інформує російський “Інтерфакс” із посиланням на на МНС Росії.

“О 02:00 год 25 квітня до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський.

На місце виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номера) пожежі.

Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази”, – йдеться в повідомленні.

У соцмережах жителі Брянська повідомили, що чули вибухи, а згодом сталася пожежа на нафтобазі та військовій частині, розташованій поруч.

Російська влада офіційно інформує лише про одну – на нафтобазі. Друга пожежа, ймовірно, на складі військової частини.

Зазначається, що перед пожежами лунала повітряна тривога.

Як відомо, Брянська область межує з Україною.

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