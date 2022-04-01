У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО

У російському місті Бєлгород, розташованому неподалік від кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі.
Про це вранці у п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
“Сталася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгород. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації”, – написав він.
Згодом Гладков уточнив, що внаслідок події постраждали двоє працівників бази. Мешканців трьох вулиць переселяють.
Нагадаємо, увечері 29 березня у передмісті Бєлгорода спалахнув склад боєприпасів. Внаслідок цього постраждали четверо російських військовослужбовців.
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