У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО

У російському місті Бєлгород, розташованому неподалік від кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі.

Про це вранці у п’ятницю, 1 квітня, повідомив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Сталася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгород. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації”, – написав він.

Згодом Гладков уточнив, що внаслідок події постраждали двоє працівників бази. Мешканців трьох вулиць переселяють.

Нагадаємо, увечері 29 березня у передмісті Бєлгорода спалахнув склад боєприпасів. Внаслідок цього постраждали четверо російських військовослужбовців.

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