Росіяни обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, загинула жінка

Російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, загинула одна жінка.
Про це у середу, 27 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Хотіли добити поранених. В області залишилося лише дві лікарні, які функціонують – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів”, – написав він.
Будівля зазнала істотної руйнації – пошкоджено одразу декілька поверхів. Гайдай додав, що жінці, яка загинула, неодноразово пропонували евакуацію.
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