У Сєвєродонецьку росіяни знищили всі продовольчі склади

У Рубіжному та Новодружеську Луганської області російська армія зруйнувала будинки, а в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.
Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.
” (…) у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.
Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах.
У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб”, – сказав голова ЛугОВА Сергій Гайдай.
Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.
У цих населених пунктах внаслідок обстрілів непридатними для життя стали ще п’ять будинків.
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