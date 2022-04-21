У Сєвєродонецьку росіяни знищили всі продовольчі склади

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У Рубіжному та Новодружеську Луганської області російська армія зруйнувала будинки, а в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

” (…) у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах.

У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб”, – сказав голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

У цих населених пунктах внаслідок обстрілів непридатними для життя стали ще п’ять будинків.

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