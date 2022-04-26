Рівень радіації на ЧАЕС “аномальний” після окупації росіянами, – глава МАГАТЕ

Російський окупант на Чорнобильській АЕС

Рівень радіації на Чорнобильській АЕС “аномальний” після місяця окупації зони російськими військами.

Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі під час візиту на ЧАЕС, повідомляє AFP вдень у вівторок, 26 квітня.

Він заявив, що захоплення ЧАЕС російськими військами було “абсолютно ненормальним і дуже, дуже небезпечним”.

“Рівень радіації, я сказав би, ненормальний. Були моменти, коли рівні підвищувалися через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди і коли вони йшли”, – уточнив Гроссі.

Нагадаємо, АЕС потрапила в окупацію у перший день повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, і лише 31 березня стало відомо про вихід російських військ із Чорнобильської зони.

Рашисти забрали з собою полонених охоронців зі складу НГУ, які перебували на станції.

5 квітня на ЧАЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.

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