Окупанти в Рудому лісі: наслідки перебування росіян у зоні відчуження. ВІДЕО

Проєкт “Український свідок” показав кадри, на яких зафіксовані наслідки перебування російських окупантів у одному з найзабрудненіших місць Чорнобильської зони відчуження.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео опублікували вранці в четвер, 7 квітня.

На ньому видно низку окопів для особового складу та техніки, які окупанти вирили в Рудому лісі.

“З 24 лютого по 31 березня російські військовослужбовці вбирали енергетику української землі в окупованому Чорнобилі. Солдати без остраху рили окопи в забрудненому радіацією ґрунті. Поряд з їх покинутими позиціями дозиметр безупину пищить – сповіщає про небезпеку”, – йдеться в повідомленні.

“Дуже багато сміття, залишків від їжі, вони тут і жили в цьому лісі. Багато спаленого”, – говорить один із очевидців на тлі згаданих звуків.

“Подивіться, навіть мішки з собою притаскали (для барикад, – “Н”) … На них написано “Курский КХП“, – говорить інший.

Також на мішках, які привезли рашисти в Рудий ліс, є напис із даними підприємства, розташованого в місті Рубцовськ (Алтайський край).

До речі, зокрема саме туди російські мародери відправляли награбоване в українських населених пунктах майно.

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