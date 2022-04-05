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Нацгвардія взяла під охорону ЧАЕС

05/04/2022 21:39

На Чорнобильську атомну електростанцію прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.

Про це повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

“Сьогодні, 5 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз серед ключових задач підприємства – перевірка безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури; перевірка радіаційного стану приміщень та об‘єктів станції, де перебували війська російської федерації (які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки) та ротація персоналу зміни, яка перебуває на майданчику (46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин – з самого початку захоплення станції).

Нагадаємо, про відступ окупантів із території ЧАЕС стало відомо 31 березня. Однак рашисти забрали з собою полонених охоронців зі складу НГУ, які перебували на станції.

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