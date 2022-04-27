У Бєлгородській області РФ – пожежа на складі боєприпасів. ВІДЕО

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Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В’ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.
Про це вранці в середу, 27 квітня, інформує російський “Интерфакс”.
“Зв’язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів”, – йдеться в повідомленні.
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