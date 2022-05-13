За добу ППО ЗСУ уразила 7 повітряних цілей ворога, зокрема гелікоптер

За добу 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів. Про це пізно ввечері повідомила пресслужба Командування ПС. За даними Повітряних сил, уражено: 5 БпЛА (“Орлан-10”);

1 вертоліт (Ка-52);

1 крилату ракету. “Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках”, – додали в КПС. Читайте також:

Росія вже зазнала стратегічної поразки, але боїться це визнати, – Зеленський



Редактор: Нестор Дим

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.