За добу ППО ЗСУ уразила 7 повітряних цілей ворога, зокрема гелікоптер

За добу 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це пізно ввечері повідомила пресслужба Командування ПС.
За даними Повітряних сил, уражено:
“Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках”, – додали в КПС.
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