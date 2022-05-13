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Росія вже зазнала стратегічної поразки, але боїться це визнати, – Зеленський

13/05/2022 00:35

Росія вже зазнала стратегічної поразки у війні проти України, але боїться це визнати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 12 травня.

“Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку”, – сказав глава держави.

У День медичної сестри він зазначив, що за час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров’я, повністю знищили 101 лікарню.

“Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю”.

“Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, іще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо”, – сказав Зеленський.

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