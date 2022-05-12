“Азов” показав відео боїв на “Азовсталі”

Скріншот із відео

Полку Нацградії “Азов” показав відео боїв з російськими військовими на території металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі.

Матеріал поширила пресслужба підрозділу в четвер, 12 травня.

“На 78-й день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку “Азов” продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу “Азовсталь”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

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