Росіяни блокують підземні виходи з “Азовсталі”, але захисники контратакують, – радник мера

У Маріуполі російські окупанти блокують підземні виходи з металургійного комбінату “Азовсталь”, українські захисники вдаються до контратак.

Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в телеграмі.

“Вчора ворог не припиняв спроби штурму по землі. Основна мета – блокування виходів з системи підземних переходів, на які ворогу вказав зрадник.

Не дивлячись на це, наші захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису”, – написав він.

За словами Андрющенка, одна з найбільших проблем для захисників – дрони. Якби був спосіб їх засліпити або приземляти – українським воїнам було би набагато легше. І не лише на “Азовсталі”.

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