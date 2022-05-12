Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з “Азовсталі”

Сергій Волинський (Волина). Кадр відео

Українські воїни, які тримають оборону на заблокованому заводі “Азовсталь” у Маріуполі, звернулися по допомогу для процедури ексфільтрації до відомого американського підприємця й новатора Ілона Маска.

Звернення у твіттері в ніч на 12 травня оприлюднив командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (“Волина”).

“Ілоне Маск, люди кажуть, що ви прийшли з іншої планети, щоб навчити людство вірити в неможливе. Наші планети розташовані поруч, а я живу там, де вижити майже неможливо. Допоможіть нам вибратися з “Азовсталі” до країни-посередника. Якщо не ви, то хто? Дайте мені підказку”, – написав Волина.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Раніше 11 травня захисники “Азовсталі” звернулися до лідерів єврейського народу із закликом допомогти в евакуації військових. Звернення від імені всіх українських євреїв, які перебувають на “Азовсталі”, записав поранений Віталій Барабаш (Бєня).

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після багатьох днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебували також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Російські окупанти завдають по “Азовсталі” ударів артилерії, авіації, ракет, були ознаки застосування хімічної зброї.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені. Баранюк, як з’ясувалося, в полоні живий.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави. Надалі він та “азовці” повторювали прохання.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

У травні противник уже проник на завод, тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних був успішним. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

Бомбардування ворогом “Азовсталі” продовжилися.

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