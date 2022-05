Волина звернувся до Ілона Маска щодо ексфільтрації з “Азовсталі”

Українські воїни, які тримають оборону на заблокованому заводі “Азовсталь” у Маріуполі, звернулися по допомогу для процедури ексфільтрації до відомого американського підприємця й новатора Ілона Маска.

Звернення у твіттері в ніч на 12 травня оприлюднив командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (“Волина”).

“Ілоне Маск, люди кажуть, що ви прийшли з іншої планети, щоб навчити людство вірити в неможливе. Наші планети розташовані поруч, а я живу там, де вижити майже неможливо. Допоможіть нам вибратися з “Азовсталі” до країни-посередника. Якщо не ви, то хто? Дайте мені підказку”, – написав Волина.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022