З “Азовсталі” вивезли всіх жінок, дітей і стариків, – Верещук

Цивільні в Безіменному після евакуації з Маріуполя 6 травня. Фото: Reuters

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила про вивезення з території заводу “Азовсталь” у Маріуполі всіх цивільних жінок, дітей та старих.

Про це вона повідомила в телеграмі після 19-ї години в суботу, 7 травня.

“Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з “Азовсталі” евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено”, – заявила Верещук.

З допису випливає, що в рамках другого етапу евакуації цивільні з “Азовсталі” виведені до села Безіменне на схід від Маріуполя, яке перебуває під контролем російських військ та бойовиків “ДНР”. Там їх чекає т. зв. “фільтрація” перед дорогою на Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері, 5 травня, генсек ООС Антоніу Гутерріш заявив, що під егідою ООН почався новий етап евакуації цивільних з “Азовсталі”.

Уранці 6 травня ООН і офіс президента України анонсували, що з Маріуполя, зокрема з території заводу “Азовсталь”, буде вивезено майже 500 людей.

Для цього було домовлено про “режим тиші”. Однак росіяни зірвали його, обстрілявши з ПТРК автомобіль українських військових, внаслідок чого один воїн загинув, шестеро були поранені.

Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день п’ятниці вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту будуть вивозити в суботу.

Як і попереднього разу, цивільних з “Азовсталі” везуть не одразу на підконтрольну Україні територію, а в ОРДО – у село Безіменне, де окупанти проводять так звану “фільтрацію”, вираховуючи симпатиків України та схиляючи людей їхати не в Запоріжжя, а до Донецька чи Росії.

Паралельно з цим окупанти вивезли в Безіменне ще 25 людей із Маріуполя.

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебувають також кілька сотень цивільних, жінок і дітей.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

“Азовці” заявляли, що евакуація цивільних із бункерів “Азовсталі” неможлива, бо немає гарантій безпеки для них з боку росіян.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

Також 28 травня в Києві перебував генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який домовлявся про забезпечення евакуації цивільних з “Азовсталі”. Тоді столиця зазнала ракетного обстрілу.

1 травня під егідою ООН та за сприяння Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Перед тим і після того в Запоріжжя вже евакуювали громадян із Маріуполя та інших населених пунктів Донеччини й Запорізької області.

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