Окупанти вночі вдарили по польовому шпиталю в Маріуполі: завалилася операційна, є загиблі військові. ВІДЕО

Скріншот із відео

Окупанти вночі вдарили по польовому шпиталю в Маріуполі, унаслідок чого завалилася операційна на заводі “Азовсталь”; серед поранених військових є загиблі та вже вдруге поранені.

Про це повідомив полк “Азов” у четвер, 28 квітня.

Зазначається, що цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу “Азовсталь” в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії.

“Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені. Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше”, – йдеться в повідомленні.

В “Азові” нагадали, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ і на них не мають здійснюватися напади!.

“Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації. Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю!”, – наголосили в полку.

“Азов” також показав відео, яке було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

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