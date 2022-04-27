“Операції в середньовічних умовах”: як виживає український польовий шпиталь в оточеному Маріуполі

Фото: Nava Mrpl UA/ФБ

Польовий військовий госпіталь у заблокованому Маріуполі працює в “середньовічних” умовах, чимало з поранених у боях військовослужбовців, на жаль, помирають. Захисники міста мали б вищі шанси вижити й нормально відновитися, але для цього потрібна евакуація в нормальний медичний заклад.

Про це в коментарі “Новинарні” увечері у вівторок, 26 квітня, повідомила військовослужбовиця полку НГУ “Азов” з позивним “Нава”.

Раніше цього ж дня Нава опублікувала фото з польового шпиталю у заблокованому Маріуполі. Він розташовується на території заводу “Азовсталь”, яка стала останнім рубежем Сил оборони України в місті.

Увага, далі на фото – вигляд хірургічних операцій і важких поранень!

“Медикам складно працювати під обстрілами, росіяни з самого початку били цілеспрямовано по машинах медичної допомоги. Госпіталь в облозі працює в жахливих умовах, під постійними обстрілами російської авіації, артилерії. Умови для проведення операцій – середньовічні. Лікарям часто доводиться оперувати при світлі звичайного налобного ліхтаря”, – розповіла представниця “Азову”.

“Медиків та медсестер не вистачає також, серед них вже є і “300-ті”, і “200-ті”. Вони працюють цілодобово. Медикаментів теж не вистачає. Не вистачає навіть знеболювальних і препаратів для наркозу, антибіотиків. Тому поранені навіть після успішної операції мають високі ризики отримати сепсис, перитоніт, гангрену тощо”, – пояснила військова Нацгвардії.

За її словами, у шпиталі не вистачає харчових продуктів та води для поранених.

При цьому кількість поранених у шпиталі на території “Азовсталі” – понад 500 осіб.

“Бійців привозять у цей польовий шпиталь і з відірваними кінцівками, і з осколковими пораненнями, і кульовими [пораненнями]. Оперують у тих умовах, які ви бачили на фото. Багатьом немає можливості допомогти в таких умовах”, – сказала Нава.

“Поранені бійці мали б високі шанси вижити і нормально відновитися, але для цього потрібна евакуація, нормальний медичний заклад. А в цих умовах деякі бійці просто помирають із пораненнями, бо не мають можливості потрапити на “велику землю”, – розповіла представниця “Азову”.

“Зі слів нашого медика, багато хто з бійців відчуває себе зрадженим за свою відданість. А так не має бути, країна не має кидати своїх героїв”, – додала військова.

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Нагадаємо, минулого тижня віцепрем’єрка Ірина Верещук виступила з вимогою до росіян негайно надати гуманітарний коридор із маріупольського заводу “Азовсталь”. Представниця уряду України заявила, що в бункерах зараз перебувають близько 1000 цивільних осіб, а також близько 500 поранених військових.

підготувала: Людмила Кліщук

Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю, продовжується блокування підрозділів наших військ у районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волиною (Волинським), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

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