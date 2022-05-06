Український Алькасар

Алькасар 1936 року

Дмитро Лиховій

журналіст, головний редактор “Новинарні“

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“Азовці” на “Азовсталі” – це не абстракція. Це життя і смерті конкретних бійців, їхня кров, відірвані руки, неможливість отримати належну медичну допомогу.

Сьогодні русскіє в Маріуполі застосували ПТРК і підбили авто з військовослужбовцями полку НГУ “Азов”, які їхали до цивільних, щоб евакуювати їх з “Азовсталі”. Є загиблий і шість поранених.

На відео від “Азову” – один із цих поранених побратимів.

Якщо подивитися на цього реального, живого воїна, сприймаєш драму Маріуполя й “Азовсталі” наочніше, а тому значно гостріше.

Сьогоднішній обстріл по машині “азовців” – під час спроби евакуації цивільних – показує, чого варті домовленості з росіянами та що буде при спробі виходу самого “Азову” якимись там коридорами.

Не рахуючи фантастичну ексфільтрацію через ООН або турків, є лише один більш-менш реальний шлях деблокади “Азовсталі”: військовий. Для цього “всього-то” й потрібно, що розбити росню на Ізюмському напрямку, на Донеччині й Запоріжжі та перекинути звільнені резерви до Маріуполя.

Чи це реально?

Оборона заблокованого Маріуполя триває вже два місяці й тиждень.

Рівно стільки тривала оборона оточеної фортеці Алькасар в іспанському місті Толедо в 1936 році, яку утримали націоналісти під натиском республіканців.

Алькасар був майже повністю зруйнований, але не здався. Допомога прийшла, націоналісти відбили Толедо.

За дивним збігом, ми з Лесею і Романом побували в Алькасарі за тиждень до початку великої війни з РФ.

Мені хочеться вірити, що “Азовсталь” буде українським Алькасаром.

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