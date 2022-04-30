“Азов” показав на відео, як російський танк розстрілює житловий будинок у Маріуполі

Кадр відео

Захисники Маріуполя з полку НГУ “Азов” опублікували відео, що показує, як російський танк із маркуванням “Z” обстрілює житловий будинок у місті.

Відповідний допис на телеграм-каналі “Азов-Маріуполь” розміщено вдень у суботу, 30 квітня.

“На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу “Азовсталь”, бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста”, – пояснили в пресслужбі “Азову”.

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами та маріонетками з ОРДЛО триває з 1 березня. Місто досі не перейшло під повний контроль окупантів.

У другій половині квітня сили оборони України – морські піхотинці, полк Нацгвардії “Азов” та інші – зосередилися на території металургійного комбінату “Азовсталь”. Там, у бункерах, переховуються від обстрілів також сотні цивільних.

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