“Азов” показав на відео, як російський танк розстрілює житловий будинок у Маріуполі

Захисники Маріуполя з полку НГУ “Азов” опублікували відео, що показує, як російський танк із маркуванням “Z” обстрілює житловий будинок у місті.
Відповідний допис на телеграм-каналі “Азов-Маріуполь” розміщено вдень у суботу, 30 квітня.
“На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу “Азовсталь”, бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста”, – пояснили в пресслужбі “Азову”.
Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами та маріонетками з ОРДЛО триває з 1 березня. Місто досі не перейшло під повний контроль окупантів.
У другій половині квітня сили оборони України – морські піхотинці, полк Нацгвардії “Азов” та інші – зосередилися на території металургійного комбінату “Азовсталь”. Там, у бункерах, переховуються від обстрілів також сотні цивільних.
Читайте також:
Прикордонники ДПСУ записали відеозвернення з оточеного Маріуполя
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!