Прикордонники ДПСУ записали відеозвернення з оточеного Маріуполя

Крім морських піхотинців 36 обрмп, воїнів Нацгвардії, полку “Азов” і територіальної оборони ЗСУ, в заблокованому Маріуполі залишаються бійці Донецького прикордонного загону ДПСУ.
Напередодні Дня прикордонника воїни ДПСУ та їхній командир полковник Валерій Падитель записали звернення з Маріуполя та передали відео журналістам.
“Ми, прикордонники Донецького прикордонного загону, знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста-героя Маріуполя. В цей день хочемо всіх причетних привітати з нашим професійним святом… Побажати всім миру, Божої благодаті і запевнити: правда на нашому боці, перемога буде нашою. Слава Україні!” – сказав командир.
Перед промовою Падителя військові заспівали гімн України. До співу “підключився” і прикордонний собака на руках у жінки-військовослужбовиці.
Читайте також:
В оточеному Маріуполі залишається 109-та бригада тероборони ЗСУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!