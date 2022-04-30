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Прикордонники ДПСУ записали відеозвернення з оточеного Маріуполя

30/04/2022 11:13

Крім морських піхотинців 36 обрмп, воїнів Нацгвардії, полку “Азов” і територіальної оборони ЗСУ, в заблокованому Маріуполі залишаються бійці Донецького прикордонного загону ДПСУ.

Напередодні Дня прикордонника воїни ДПСУ та їхній командир полковник Валерій Падитель записали звернення з Маріуполя та передали відео журналістам.

“Ми, прикордонники Донецького прикордонного загону, знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста-героя Маріуполя. В цей день хочемо всіх причетних привітати з нашим професійним святом… Побажати всім миру, Божої благодаті і запевнити: правда на нашому боці, перемога буде нашою. Слава Україні!” – сказав командир.

Перед промовою Падителя військові заспівали гімн України. До співу “підключився” і прикордонний собака на руках у жінки-військовослужбовиці.

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