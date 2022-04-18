Маріуполь: Україна вимагає гуманітарного коридору з “Азовсталі” для цивільних

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства у понеділок, 18 квітня.
“Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб”, – зазначила Верещук.
За її словами, відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.
Нагадаємо, на території заводу “Азовсталь” у Маріуполі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб.
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