Маріуполь: Україна вимагає гуманітарного коридору з “Азовсталі” для цивільних

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Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства у понеділок, 18 квітня.

“Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб”, – зазначила Верещук.

За її словами, відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

Нагадаємо, на території заводу “Азовсталь” у Маріуполі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб.

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