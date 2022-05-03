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Понад 150 маріупольців із “Азовсталі” прибули до Запоріжжя. ВІДЕО

03/05/2022 17:23

До Запоріжжя прибули 156 цивільних, яких евакуювали 1 травня з території маріупольського заводу “Азовсталь”.

Про це вдень у вівторок, 3 травня, інформує “Українська правда”.

Маріупольці прибули до Запоріжжя на п’ятьох евакуаційних автобусах.

Вони розповіли журналістам, що 2 травня автобуси чекали перевірки з боку окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Близько 8 ранку 3 травня колона рушила в напрямку Запоріжжя.

У місті їх зустріли волонтери, співробітники міжнародних організацій, зокрема ООН та віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Евакуйованим надали належне харчування і питну воду.

“З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена. Думаю про всіх тих, хто лишився в пастці. Ми робитимемо все можливе, аби їм допомогти”, – повідомила координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

Вона зазначила, що їхала в автобусах разом із маріупольцями, яких зуміли успішно вивезти з блокадного міста 1 травня. Люди розповіли їй деталі перебування в бункерах “Азовсталі”, які Лубрані порівняла з “пеклом”.

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