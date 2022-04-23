“Дуже хочеться сонце побачити”. Полк “Азов” показав нове ВІДЕО з дітьми в підземеллях “Азовсталі”

Діти в підземеллі "Азовсталі". Скріншот з відео

Бійці полку “Азов” оприлюднили нове відео з бомбосховищ металургійного комбінату “Азовсталь” у заблокованому ворогом Маріуполі, де вже понад 50 днів переховуються від обстрілів мирні мешканці міста.

Люди на відео розповідають, що перебувають у цьому укритті вже понад півтора місяця, а дехто – вже фактично два, з 25 лютого (як випливає з їхніх слів, відео зняте 21 квітня).

Як видно, це частина підвалу під одним із цехів меткомбінату, де ховаються переважно жінки та діти – віком від немовляти до 14 років. Є також кілька чоловіків – робітників “Азовсталі”, які брали участь у законсервуванні комбінату й більше не змогли повернутися додому.

Діти дякують військовослужбовцям за підтримку і смаколики, які ті принесли, та охоче діляться на камеру подробицями свого життя в підземеллі.

Маленькі маріупольці розповідають, що здружилися між собою. “Розважаються” тим, що плетуть кошички, граються на телефоні.

“Ми б так і далі гралися, але хочеться сонце побачити…” – каже одна дівчинка.

“Ми тут дуже всі хочемо повернутися додому. Хочемо повернутися живими“, – додає хлопчик.

Відео:



“Дуже хочемо додому… а дому, судячи з усього, немає“, – констатує жінка з малою дитиною на руках. Її чоловік працював на “Азовсталі” в тому цеху, під яким тепер ховається його сім’я.

Дехто також розповідає, що не має стосунку до “Азовсталі” – просто прибігли туди ховатися, коли почалися обстріли або коли зруйнувало їхні будинки.

Люди кажуть, що від початку дуже сподівалися й далі сподіваються на “зелений коридор”, бо в них уже закінчується їжа.

Усі вони дуже просять відкрити гуманітарний коридор, щоб отримати змогу безпечно виїхати на вільну українську територію. “Діти повинні жити на мирній землі”, – наголошують мами та бабусі.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Маріуполь; там тривають в районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волиною (Волинським), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

Надалі Генштаб ЗСУ підтверджував, що в Маріуполі росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт – позиції полку “Азов”.

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

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