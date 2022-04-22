Путін кине на “Азовсталь” росгвардію та ФСБ, – розвідка

Завод "Азовсталь" на обрії в Маріуполі, 18 квітня. Фото: REUTERS

За даними української розвідки режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ для подальшого наступу на завод “Азовсталь” в заблокованому Маріуполі, який захищають українські війська.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 22 квітня

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати “Азовсталь”. Скібіцький наголосив, що керівництво РФ як завжди лукавить.

“Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму “Азовсталі”. Але за нашими даними вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив”, – цитує представника ГУР “Українська правда”.

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