“Азовсталь”: росіяни обстріляли авто з українськими військовими, які мали евакуювати цивільних

Російські військові застосували ПТРК та підбили авто з українськими військовими, які їхали до цивільних, щоби евакуювати їх із заблокованого заводу. Є втрати.
Про це вдень у п’ятницю, 6 травня, повідомили в пресслужбі полку “Азов”.
“Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.
“Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення”, – наголосили в “Азові”.
Читайте також:
Під егідою ООН почався новий етап евакуації цивільних з “Азовсталі”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!