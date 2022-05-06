“Азовсталь”: росіяни обстріляли авто з українськими військовими, які мали евакуювати цивільних

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Російські військові застосували ПТРК та підбили авто з українськими військовими, які їхали до цивільних, щоби евакуювати їх із заблокованого заводу. Є втрати.

Про це вдень у п’ятницю, 6 травня, повідомили в пресслужбі полку “Азов”.

“Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

“Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення”, – наголосили в “Азові”.

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