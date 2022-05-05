Під егідою ООН почався новий етап евакуації цивільних з “Азовсталі”

Евакуація з Маріуполя 1 травня. Ілюстративне фото

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що з території заводу “Азовсталь” в оточеному Маріуполі почали третій етап евакуації цивільних.

Про це він сказав у виступі на засіданні Ради безпеки Об’єднаних Націй у четвер, 5 травня.

“Зараз триває третій етап порятунку цивільних з Маріуполя. Але наша політика полягає в тому, що ми не будемо розголошувати інші деталі, поки не завершиться операція, щоби не зірвати її проведення”, – сказав генсек.

Він зазначив, що досі близько 500 цивільних осіб було врятовано і перевезено до безпечних місць після того, як вони жили під невпинними артилерійськими обстрілами й страждали від нестачі харчів, питної води й медикаментів.

Гутерріш сказав, що представники ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста проводять складну операцію й координують свої дії з представниками російських окупантів та українським урядом.

Він висловив сподівання, що в майбутньому вдасться досягнути режиму припинення вогню для порятунку цивільних, які опинилися в епіцентрі бойових дій в інших місцях.

Перед цим спеціальний представник ООН щодо України Мартін Грифітс заявив, що до заводу “Азовсталь” для евакуації цивільних вирушив ще один конвой автобусів.

“Зараз конвой рухається до “Азовсталі” і планує бути там завтра вранці. Сподіваюсь, що вони заберуть тих цивільних осіб, які живуть у тому темному пеклі впродовж тижнів і місяців, і вивеземо їх у безпечне місце”, – сказав Грифітс під час трансляції конференції донорів для післявоєнної відбудови України у Варшаві.

За його словами, ООН спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста спільно ведуть переговори щодо безпечного проїзду автобусів на територію заводу “Азовсталь”, щоб забрати решту цивільних із бомбосховищ.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в коментарі телеканалу CNN підтвердив, що розпочався другий етап евакуації цивільних з території “Азовсталі”, але застеріг, що всі деталі будуть після завершення.

Кириленко додав, що в бункерах на території заводу перебувають ще близько 200 цивільних осіб.

Протягом 3-5 травня у Маріуполі тривали обстріли й штурм “Азовсталі”, російські війська прорвалися на територію заводу.

Тим часом віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на 6 травня домовлена евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. “Збираємося біля ТРЦ “Порт Сіті” о 12.00″.

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Як відомо, 1 травня під егідою ООН та за сприяння Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей, які переховувалися в бункерах під захистом українських військових. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”.

3 травня ця колона зі 156 цивільними після “фільтрації” окупантами та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Перед тим і після того в Запоріжжя вже евакуювали громадян із Маріуполя та інших населених пунктів Донеччини й Запорізької області.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш перебував із візитом у Києві 28 квітня, коли війська РФ обстріляли столицю України ракетами.

Тоді президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з “Азовсталі” та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною, “вдасться повернути з Маріуполя людей живими”.

Зі свого боку Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебувають також кілька сотень цивільних, жінок і дітей.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

“Азовці” заявляли, що евакуація цивільних із бункерів “Азовсталі” неможлива, бо немає гарантій безпеки для них з боку росіян.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

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