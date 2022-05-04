“Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ”: Прокопенко підтвердив, що рашисти прорвалися на “Азовсталь”

Командир полку “Азов” підполковник Денис Прокопенко “Редіс” підтвердив, що російські війська прорвалися на меткомбінат “Азовсталь”, де тримають оборону українські бійці й досі переховуються в бомбосховищах десятки маріупольців.
Відеозвернення Редіса оприлюднив телеграм-канал полку “Азов”.
“Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо оборону на заводі “Азовсталь”. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої.
Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдських зусиль, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону “Маріуполь”. Наші солдати на це заслуговують”, – сказав Прокопенко.
“Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону“, — додав командир “Азову”.
Читайте також:
Росіяни вчора з авіації бомбили “Азовсталь” – загинули дві цивільні жінки. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!