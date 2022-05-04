“Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ”: Прокопенко підтвердив, що рашисти прорвалися на “Азовсталь”

Командир полку “Азов” підполковник Денис Прокопенко “Редіс” підтвердив, що російські війська прорвалися на меткомбінат “Азовсталь”, де тримають оборону українські бійці й досі переховуються в бомбосховищах десятки маріупольців.

Відеозвернення Редіса оприлюднив телеграм-канал полку “Азов”.

“Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо оборону на заводі “Азовсталь”. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої.

Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдських зусиль, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону “Маріуполь”. Наші солдати на це заслуговують”, – сказав Прокопенко.

“Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону“, — додав командир “Азову”.

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