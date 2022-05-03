Росіяни вчора з авіації бомбили “Азовсталь” – загинули дві цивільні жінки. ВІДЕО

Фото пресслужби Азову

Росіяни вчора з авіації бомбили завод “Азовсталь”, внаслідок чого загинули дві цивільні жінки.

Про це у вівторок, 3 травня, повідомили в полку “Азов”.

Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу “Азовсталь” російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок. Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!”, – йдеться в повідомленні.

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