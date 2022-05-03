Росіяни почали штурм “Азовсталі”

Азовсталь, фото пресслужби полку Азов

Російські загарбники розпочали штурм заводу “Азовсталь”, який боронять українські Сили оборони.

Про це повідомив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар (“Калина”) у коментарі “Українській правді” вдень у вівторок, 3 травня.

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

“Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі”, – прокоментував офіцер.

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебувають також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Росіяни постійно обстрілювали й бомбардували цю цитадель.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави. Ворог продовжував посилене бомбардування заводу.

“Азовці” заявляли, що евакуація цивільних із бункерів “Азовсталі” неможлива, бо немає гарантій безпеки для них з боку росіян.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

Від ранку 30 квітня до вечора 1 травня в Маріуполі зберігався “режим тиші”. Завдяки цьому 1 травня з “Азовсталі” через село Безіменне (ОРДО) на підконтрольну Україні територію виїхали автобуси із більш як сотнею цивільних, жінок і дітей.

Ця операція стала можлива завдяки посередництву генсека ООН та допомозі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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