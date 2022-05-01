Зеленський спробував залучити Гутерріша до евакуації військових з оточеного Маріуполя

Антоніу Гуттеріш і Володимир Зеленський у Києві 28 квітня 2022. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський під час візиту генсека ООН Антоніу Гуттеріша до Києва спробував залучити його до організації евакуації українських військових з оточеного Маріуполя.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави розповів у вечірньому зверненні в суботу, 30 квітня.

“Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії.

Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з Генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ. Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася”, – сказав Зеленський.

У зверненні 30 квітня Зеленський також розповів, що активно комунікує з партнерами для посилення санкцій проти Росії. “За Маріуполь, за всі зруйновані міста й громади України, за воєнні злочини проти наших людей. За ракетні та авіаудари по території України”.

Цього дня він говорив із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсом – зокрема “поінформував про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни”.

Також президент України провів переговори з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом – “обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії”.

У цьому ж зверненні Зеленський згадав, що в гарнізоні оточеного Маріуполя перебувають, крім інших, 340 українських прикордонників.

Напередодні

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш перебував із візитом у Києві 28 квітня, коли війська РФ обстріляли столицю України ракетами.

Тоді президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Маріуполя та розраховує, що участь Генерального секретаря ООН у цій місії буде результативною, “вдасться повернути з Маріуполя людей живими”.

Зі свого боку Гутерріш запевнив, що робить усе можливе для порятунку людей у Маріуполі.

“Хочу сказати вам, пане президенте, і народу України: ми не здаємося. Ми продовжуватимемо закликати до повного припинення вогню, а також до вжиття негайних практичних заходів для порятунку життів та мінімізації людських страждань. Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних і постраждалих. Сьогодні мешканці Маріуполя потребують саме такого кроку”, – зазначив він.

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