За прикладом Дюнкерка: командир морпіхів знову просить про процедуру “extraction” для заблокованого Маріуполя

Скріншот із відео

Тимчасово виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Сергій Волина записав нове звернення із заблокованого Маріуполя.

Він знову попросив застосувати до маріупольського гарнізону та цивільних мешканців процедуру “extraction”. Звернення опублікував у середу, 27 квітня.

“62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі “Азовсталь”, виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та інштими підрозділами, які опинилися в оточенні… В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. також є цивільні поранені – ми їм надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. Також з нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, чимало людей з обмеженими можливостями. Ситуація важка, є проблеми з водою”, – розповів офіцер.

“Я вже звертався до всіх світових лідерів, дипломатів, Папи Франциска – кричав, наскільки міг – щоби до нас застосували процедуру “extraction”. Чимало не розуміють суть цієї процедури. Хочу навести приклад операції з врятування в 1940 році під час Другої світової війни. Велика Британія і Франція під час ведення бойових дій опинилися на узбережжі Франції. Німецькі війська їх повністю оточили і від Гітлера особисто надійшов наказ зупинитися і не вести подальший розгром, що дало можливість запобігти катастрофи. В результаті операції були врятованими близько 300 000 людей. Евакуацію проводили як тільки могли: катерами, кораблями, цивільними суднами, риболовецькими шхунами. Рятували людей і цивільні, і військові, і різні організації й люди, яким було не все одно”, – каже Волина.

“Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон “Маріуполь”. Застосуйте до нас процедуру “extraction”. Зараз – не 1940 рік, зараз – 2022. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою”, – резюмував він.

В описі до відео на ФБ офіцер морської піхоти лаконічно переповів історичні події, які мав на увазі у своєму зверненні:

“Після прориву лінії Мажино 10 травня 1940 року та капітуляції Нідерландів 14 травня німецьке командування розвило свій успіх. Частини Британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з’єднання, що входили до 16-го корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися блокованими в районі міста Дюнкерк.



Військам союзників, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступаючі танки. Гітлер наказав “не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км” і не використовувати проти блокованого угруповання танки.

Уінстон Черчилль у знаменитій промові в 1940 році назвав події в Дюнкерку “чудесним визволенням”. Похвала Черчілля призначалася рятувальній операції, в рамках якої 338 226 французьких та британських солдатів були евакуйовані з пляжу та гавані міста”.

Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю, продовжується блокування підрозділів наших військ у районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 55 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волиною (Волинським), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

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