Генсек ООН приїхав у Бородянку

Фото: ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прибув з візитом до України, відвідав Бородянку.

Про це повідомив у Twitter Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні у четвер, 28 квітня.

“Я уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною”, – зазначив Гутерреш під час візиту до Бородянки.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022

Нагадаємо, що 26 квітня Гуттеріш відвідав Путіна у Москві. По завершенню розмови генсек ООН переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з “Азовсталі”.

27 квітня в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з “Азовсталі” з ООН у Росії немає. На зустрічі Гуттеріша і Путіна ці домовленості не були досягнуті.

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